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    Photography Lenses for iPhone
    Macro, Wide and Fisheye
    Three Lenses. Three Perspectives.
    Precision Engineered Glass
    One of the biggest challenges in making quality glass is eliminating distortion. Made from premium multi-coated optics, each lens delivers sharp and stunning images.
    Versatile Mounting System
    for flexibility when shooting outdoors
    Case Mount
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    Complete iPhone Photography Package
    Each lens comes with a dedicated case and clip mount for iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 8 / 8 Plus & iPhone X Models
    WIDE LENS EDITION
    2X Wider Capture
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    FISHEYE LENS EDITION
    5x Wider Capture
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    MACRO LENS EDITION
    Close-up, vivid details
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